أيمن مختار: محافظة الدقهلية خالية من التعديات على أراضي الدولة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة لم تسجل الفترة الماضية أي تعديات على أراضي الدولة نهائيا، وجميعها تعديات على أراضي زراعية.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه هناك تعاون بين أجهزة المحافظة بالإزالات الفورية في المهد، مشيرا إلى أن الدقهلية، من أول 9 محافظات التي بها طلبات للتصالح على المخالفات، التي تخص الأراضي الخاصة بالدولة، ويتم التصالح وفقا للقواعد والشروط.

وتابع مختار، أن أكثر مخالفات البناء بالمحافظة على أراضي زراعية.