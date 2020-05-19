جيران ديوان محافظة الدقهلية بعد إصابة المحافظ: الخطر قريب منا

منذ الإعلان عن إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيطرر الهدوء على شارع الجيش الذي يقع فيه ديوان محافظ الدقهلية، تمر السيارات من هناك دون مترجلين بتاتًا، خوفًا من العدوى التي تفشت داخل الديوان بالأمس القريب.

السكان المجاورون للديوان الذي يقضي بداخله المحافظ المصاب أوقاتا طويلة، قضوا ليلة من الرعب، خوفًا من انتشار العدوى في المنطقة، بخاصة وأن منهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين هم أكثر عرضه للإصابة بالوباء التاجي.

يقع مبنى ديوان المحافظة في شارع الجيش العمومي، وتحيط به بعض المباني التجارية، ولكنه أيضًا يحيط به بعض السكان، "الذين أصابهم هذا الهدوء بالقلق"، على حد قول زياد عبدالله، الذي حاول متابعة الوضع عن قرب، ولكن حظر التجول منعه، ليصبح سبيله الوحيد هو شرفة منزله، الذي يقع خلف واجهة الديوان.

مر الليل بطيئًا جدًا على السكان، حتى طلوع النهار، لتعود حركة السيارات في الطريق العمومي من جديد، ويظهر التردد على مبنى الديوان ووجود سيارات إسعاف وأطقم طبية وموظفين، "معرفتش أتسحر وفضلت مستني للصبح عشان أشوف إيه اللي هيتم" وفقًا لقول "زياد" لـ"الوطن".

يقول صاحب الـ24 عاما، أن هناك بعض المواطنين وقفوا أمام مبنى الديوان في الصباح الباكر، دون أن يستطيعوا الدخول بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة هناك، فيما ظهرت أدوات الرش والتطهير ما طمأن قلوب السكان قليلًا.

"الخوف على ولادنا أكتر من نفسنا، لأن في كتير من الاهالي بيدخلو الديوان وبيمضوا اوراق من المحافظ ممكن يكون أصيبوا ونقلوها لأولادهم وبدروهم ينقلوها لأولادنا عن طريق اللعب" كلمات قالها أكرم محمود أحد جيران الديوان صاحب الـ41 عامًا.

من خلال الهاتف وجروب "الواتساب"، سعى محمود للاتفاق بين جيرانه على عدم الاقتراب من مبنى ديوان المحافظة، والمطالبة بأن يعزل كل من زار الديوان منذ فترة قريبة منهم نفسه في منزله، ولا يخالط الجيران، حتى يطمئن على نفسه، بحسب قول "أكرم" لـ"الوطن"، مضيفا: "الموضوع يخوف والخطر قريب مننا، بس الإجراءات اللي شايفنها في المبنى مطمنانا، واتفقنا مع الأهالي على النظام اللي هنمشي بيه الأيام الجاية".