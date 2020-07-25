وزير المالية: مصر تستورد تفاح بنصف مليار دولار سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة "ميغلاش عليك" لتشجيع الإنتاج المحلي، جاءت لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أن قرابة مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا بحثًا عن فرص العمل، ومن ثم فإنه يجب زيادة معدلات النمو بما يؤدي إلى زيادة مليون وظيفة جديدة.

وتابع: "ما زلنا نستورد بعض السلع غير المهمة، ويجب أن نعمل على تصنيعها بدلًا من أن نستوردها أو العمل على إيجاد بديل لها وهو ما نعمل عليه من غير آلية، ونستورد بنصف مليار دولار تفاح سنويًا".

وأردف: "يجب الاعتماد على زراعات التفاح أو التقليل من استيراده، وهناك بعض الاتفاقيات التي تعتبر مصر ضمنها، وتقضي بعدم فرض جمارك على بعض السلع، ومن ثم فإن ترشيد الواردات هدف استراتيجي بالإضافة إلى إيجاد البديل، والتأكد من تقليل استيراد السلع لا يؤثر على الصناعات".