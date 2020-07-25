"صحة الدقهلية": كورونا تقترب من نهايتها و12 حالة فقط بمستشفى العزل

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن خروج 6 حالات تعافي كورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد لتحسن حالاتهم وانخفاض عدد المرضى لـ12 حالة بالمستشفى، مؤكدا أن فيروس كورونا، تقترب من نهايتها.

وقال مكي، في تصريحات صحفية، إنه فور تماثل باقي المرضى للشفاء سيتم خروج الجميع، مشيرا إلى انخفاض نسب الإشغال بمستشفيات عزل الدقهلية لأقل من 20%.

وأكد وكيل وزارة الصحة، ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا في الدقهلية إلى 80%، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وتعود الحياه بأرض مصر كما كانت من قبل.