8 متعافين من كورونا يتبرعون بـ16 كيس بلازما بسوهاج

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، قسم العزل بمستشفى سوهاج التعليمي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وتوجيه رسالة شكر وعرفان لطاقم التمريض والطبيب القائم بالعمل في قسم العزل بالمستشفى.

وزار "جميعة"، بنك الدم الإقليمي يرافقه الدكتورة مريم ظريف، مدير بنك الدم الإقليمي، وأوضح أن 8 متعافين من فيروس كورونا تبرعوا حتى الآن بـ16 كيس بلازما.

وأضاف ان كل متبرع يعطي 800 مليمتر من البلازما، ويخدم مريضين، باعتبار أن كل مريض يأخذ 400 مليمتر على دفعتين، لافتًا إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه بنك الدم عدم وجود ثقافة التبرع بالدم عند المواطن في الأساس، فضلًا عن التخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد "جميعة"، حرصه على الاطمئنان على الدكتور فريد السيد مدير الإدارة الصحية بأخميم أثناء قيامه بالتبرع بالبلازما، بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي أصيب به خلال تأديته للعمل الطبي.

كما اطمئن "جميعة" علي الدكتور أيمن مكرم، مدير إدارة الكلى، الدكتور وائل عزت، استشاري الباطنة بمستشفى سوهاج التعليمي، والدكتور مصطفى محمد أخصائي القلب بأسيوط، والدكتور ماجد بشاي، استشاري الباطنة بمستشفى سوهاج العام، أثناء التبرع ببلازما المتعافين.