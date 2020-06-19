7 متعافين من كورونا يغادرون نزل شباب الطود جنوب الأقصر

أعلن الدكتور أحمد العديسي، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود التابعة لمحافظة الأقصر، اليوم، خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد العديسي، استمرار تقديم الرعاية الطبية للمرضى، من خلال توفير الأدوية العلاجية المدرجة بالبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، إلى جانب العلاج بالتغذية.

يشار إلى أن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، كان قد أعلن مؤخرًا مغادرة 13 متعافيا من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.