رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: نرفض أي عمل أحادي يمس حقوق مصر المائية

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
10:00 م | السبت 25 يوليو 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً فيما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه، أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين، ومبادرة إعلان القاهرة، سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والميلشيات المسلحة، والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا ملف سد النهضة والقضية الليبية

أستاذ موارد مائية: سد النهضة له أبعاد أكبر وأصعب من توليد الكهرباء

في "الوطن غدا.. "الدفاع الوطني" يبحث قضيتي سد النهضة والأوضاع في ليبيا

عاجل.. الأردن: نثمن موقف مصر العقلاني في مفاوضات سد النهضة

مجلس الدفاع الوطني: مستمرون في التفاوض لحل أزمة سد النهضة