تفاصيل قرض بنك مصر لتمويل مصروفات المدارس اليابانية بشروط ميسرة

تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، تمّ الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، وبنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة

وجاء ذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ24 محافظة.

إذ يقضي الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

تفاصيل قرض تمويل مصروفات المدارس اليابانية

- تصل مدة القرض إلى 8 أشهر.

- تستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أبريل من العام التالي.

- تأمين مجاني على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

- نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

جدير بالذكر أنَّ بنك مصر يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التي تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب مرابحة التعليم التي يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.