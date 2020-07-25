خطوات طلب إخطار مدارس اللغات بجنسية الطالب الذي يحمل جنسية أجنبية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية التابع لوزارة الداخلية، عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها تقديم إخطار لمدارس اللغات بمصر، والتي تشير إلى الطالب المصري الذي يحمل جنسية أخرى.

وتستعرض "الوطن" أهم إرشادات تقديم طلب إخطار المدارس (مدارس اللغات) بجنسية المصري الذي يحمل جنسية أجنبية.

إرشادات تقديم الطلب

يقدم هذا الطلب من والد أو والدة أحد الطلاب المصريين المقيدين بمدارس اللغات المصرية لإخطار المدرسة بموقفهم من الجنسية المصرية وذلك لحمل أبنائهم لجوازات سفر أجنبية.

يقبل الطلب من الأب أو الأم أو من وكيل أيا منهما بموجب توكيل رسمي.

يلزم تقديم شهادة ميلاد الابن المقيد بمدرسة اللغات وشهادة ميلاد والده وجواز السفر الأجنبي الساري الخاص بهذا الابن.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد الدارس بالمدرسة.

شهادة ميلاد والد الدارس. شهادة

ميلاد جد الدارس لوالده.

جواز سفر الدارس الأجنبي الساري.

إثبات شخصية مقدم الطلب (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري).

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة خلال 72 ساعة.

رسوم الخدمة الإلكترونية وتبلغ 20 جنيها.

أما استخراجها من الإدارة فهو مجاني.