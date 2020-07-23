7 خدمات تموينية للمواطنين يقدمها دعم مصر

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الإرشادات العامة الواجب اتباعها، للحصول على الخدمات التموينية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الإرشادات العامة الواجب اتباعها، للحصول على الخدمات التموينية، وخدمات دعم مصر لبطاقات التموين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط الحصول على الخدمات التموينية

1- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات فترة لا تقل عن 3 شهور.

2- أن تكون البطاقة التموينية للمواطن موجودة ونشطة علي قاعدة البيانات.

3- قيام المواطن بالموافقة علي نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة.

4- يقوم المواطن بالضغط علي خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.

خدمات دعم مصر لبطاقات التموين

ـ تسجيل موبايل ببطاقة تموينية نشطة، وهي البطاقات التي يتم صرف المواد التموينية بها وتم إرسال رسالة على رسيت الخبز بتسجيل رقم الموبايل.

ـ تسجيل الموبايل ببطاقة إصدار جديد، من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الموبايل.

ـ استخراج بدل تالف، أو فاقد، من خلال الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات، واتباع الخطوات التنفيذية على موقع دعم مصر.

ـ استعلام بدل تالف، من خلال اختيار الاستعلام من قائمة خدمات المواطنين من قائمة بدل تالف، فاقد، والموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة، ثم اتباع الخطوات التنفيذية.

ـ إصدار جديد فصل اجتماعي، وهي خدمة لفصل المتزوج فقط وفي حالة ثبوت عكس ذلك عند المراجعة سوف تم الإيقاف النهائي للمستفيد.

ـ تفعيل البطاقات واستلام الرقم السري، من خلال الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل وبعد إدخال البيانات، واتباع الخطوات التنفيذية على موقع دعم مصر.

ـ نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى، من خلال الدخول على موقع دعم مصر واتباع الخطوات التنفيذية، حتى ظهور بيانات البطاقة التموينية والرقم القومي واسم أحد المستفيدين والمحافظة التابع لها وحالة البطاقة التموينية ويقوم المواطن باختيار المحافظة والإدارة والمكتب والتاجر المراد النقل اليهم.