بالأسماء.. حركة مأموري الأقسام والمراكز الشرطية بالدقهلية

اعتمد اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية، لمأموري الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة.

ضمت الحركة كل من: العقيد محمد عاطف، مأمورا لقسم شرطة أول المنصورة، والعقيد محمد ياسين، مأمورا لقسم شرطة ثان المنصورة.

والعقيد أحمد الجميلي، مأمورا لمركز شرطة طلخا

العميد محمد عبد الحميد مأمورا لمركز جمصة

العميد سامى الحديدي، مأمورا لمركز ميت غمر

العميد حسام حوسه مأمورا لقسم شرطة ميت غمر

العميد على الجميلي مأمورا لمركز شرطة ميت سلسيل

العميد جهاد الشربيني، مأمورا لمركز شرطة نبروه

العميد مهدي أحمد مهدى، مأمورا لمركز شرطة السنبلاوين

العميد هيثم حجى مأمورا لمركز شرطة دكرنس

العقيد عمرو العدل مأمورا لمركز شرطة بنى عبيد

العميد طارق الشحات مأمورا لمركز شرطة منية النصر.

وشملت الحركة نقل العميد عصام رضوان مأمورا لمركز شرطة أجا

والعميد عبد العزيز عبد المنعم مأمورا لمركز شرطة المطرية

العميد سامح الجميلي مأمورا لمركز شرطة تمي الأمديد

العميد أحمد عبد الرحمن مأمورا لمركز شرطة الستامونى

العميد أحمد حسن الصديق مأمورا لمركز شرطة بلقاس

العميد أحمد الحسيني مأمورا لمركز شرطة الجمالية

العميد محمد عبد العليم، مأمورا لمركز شرطة شربين

العميد رضا عبد العزيز مأمورا لمركز شرطة المنزلة

العميد محمد طلعت أبو السعود مأمورا لقسم شرطة المنزلة

والإبقاء على العميد طارق عبد الهادي مأمورا لمركز شرطة المنصورة.