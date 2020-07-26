سيد عبدالعال: وافقت على الانضمام لقائمة "مستقبل وطن" في دقيقة

تحدث سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عن دعوة حزب مستقبل وطن، للحوار بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أنه التقى قادة الحزب، حيث دعا حزب مستقبل وطن، حزب التجمع إلى تحالف انتخابي ليس فيه محاصصة (تقسيم مقاعد) أو إملاء أسماء على أي حزب، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف: "وافقنا على الانضمام لهذا التحالف، لأننا نسعى إلى إعادة اللُحمة ولم شمل 30 يونيو ونسعى إلى جبهة وطنية لمواجهة المخاطر التي تخوضها مصر، ومن الطبيعي أن قوى 30 يونيو الحريصة على وحدة الأرض والشعب، بأن تتوحد حتى لو ستتقدم بتنازلات، ولهذا وافقنا على دخول هذه القائمة، ما دمنا لا نرى أن أي شخص مشترك فيها لم يدان في قضايا فساد أو متأسلم أي يريد استخدام فكرة الخلافة لحكم مصر سواء أكان إخوانيًا أو سلفيًا".

وتابع: "الأساس بالنسبة لنا هو الاتفاق على الجبهة الوطنية، وليس لديّ مشكلة كبيرة بأن منسق الانتخابات يرى أن لنا 3 مقاعد في مجلس الشيوخ، ولم يكن لديّ سبب لمناقشة هذا العدد لكنني كنت أترقب نجاح هذه التجربة".

وواصل: "مصر بمرحلة انتقالية ولهذا يجب أن تقدم تنازلات في بعض الأمور لكي نتجاوزها، لكن في انتخابات مجلس النواب لن أوافق على التنازل، لأن الوضع سيكون اختلف، أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ فقد وافقت على الانضمام للتحالف الوطني في دقيقة".

وحول قلة أعداد أعضاء الحزب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أرجع عبدالعال هذا الأمر إلى ضعف تمويل الحزب: "رجال الأعمال مش بيتبرعوا لحزب التجمع، لأن مفيش مصالح نقدر نؤديها، كمان هم فاهمينا غلط، وإحنا مش ضدهم".