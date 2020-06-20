سيد عبدالعال: ما يحدث في ليبيا إعادة لتقسيم شمال أفريقيا والشرق الأوسط

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن ما يحدث في ليبيا تجسيد حقيقي، وحالة واقعية للمشروع الأمريكي، لإعادة تقسيم دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى دويلات صغيرة، على أساس عشائري وطائفي وديني، لإعطاء مبرر أخلاقي أمام شعوب العالم بوجود دولة يهودية في المنطقة، في مقابل دولة سنية، وشيعية، وزيدية، إلى أخر ذلك.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا المشروع في مراحله السابقة واللاحقة، نجاحه رهن بإضعاف مصر، أي يتطلب أن تكون الدولة المصرية ضعيفة، حتى يمكن تحقيق هذا المخطط، وبالتالي التركيز على ليبيا، من قبل المخطط الاستعماري الأمريكي، واستخدام أدوات كتركيا في رعاية المرتزقة المسافرين إلى ليبيا، أو قطر بالتمويل، الهدف منه ليس فقط تقسيم ليبيا، أو تهديد الجانب الغربي لجمهورية مصر العربية، أو ربما تهديد مصر نفسها.

وأكد أن الخطر بهذا الحجم، ليس قضية وجود متطرفين في ليبيا يريدون دولة متطرفة، إنما هم مستخدمين، وتركيا نفسها مستخدمة من قبل أمريكا، وقطر ممول، فالصراع في ليبيا الأن هو صراع دول، وليس اتجاهات دينية، او حتى سياسية وطنية أو غير وطنية.