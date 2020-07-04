سيد عبدالعال: مواعيد انتخابات الشيوخ المفاجئة قد تدفع البعض للتراجع

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن التوقيت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات والخاص بانتخابات مجلس الشيوخ ضيق ومفاجيء في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا، إلا أنه يمكن التماس العذر، متمنيا أن يستطيع الحزب الانتهاء من الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ سريعا.

وأضاف"عبد العال" لـ"الوطن"، أن هناك عددا من أعضاء الحزب أعلنوا رغبتهم في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ولديهم استعداد وجاهزية، لكن الحزب لم يفتح باب تلقي الترشيحات بعد، لكن من كان ينتوي الترشح مستعد جيدا، مشيرا إلى أنه ربما تدفع هذه المواعيد المفاجئة والسريعة، عددا من الراغبين في خوض انتخابات الشيوخ للتراجع.

وتابع رئيس حزب التجمع، أن الرؤية ستتضح خلال الثلاثة أيام المقبلة، وسيكون هناك حصر نهائي بأعداد المرشحين من قبل الحزب بنهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن الحزب يرحب بخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن تحالف انتخابي، مع أي حزب سياسي، شريطة ألا يكون حزبا متأسلما، وألا يكون قد تورط أي من أعضائه في قضايا وتهم فساد.