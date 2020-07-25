فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا على متنها وزراء بحكومة السراج

أعلنت الخطوط الليبية، مساء اليوم، أنها فقدت الاتصال بطيارة الخطوط الليبية القادمة من تركيا وعلى متنها أعضاء من حكومة فايز السراج الموالية لتركيا، وفقا لموقع "ليبيا 24".

يشار إلى أن فايز السراج موجود في تركيا، حيث يلتقي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، فايز السراج في إسطنبول، بينما تحفظت الرئاسة عن ذكر أي تفاصيل بشأن اللقاء.

وذكرت جريدة "خبر جلوبال" التركية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، أنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى السراج في إسطنبول وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأكّدت أنَّ الرئاسة لم تعلن أي تفاصيل بشأن اللقاء المفاجئ أو مكان انعقاده وأسبابه.

ومن جانب آخر، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم السبت، أن تركيا نقلت دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة.

وأضاف المسماري - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - أنه يظهر نقل دفعات من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الأفريقية في تحدٍ صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، موضحا أن ما تقوم به أنقرة يعد خرقا للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأشار إلى أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها.