وفاة طفل بالأقصر متأثرا بتعذيبه على يد والده وأشقائه

أصدرت إدارة حماية الطفل بمحافظة الأقصر، بيانا قالت فيه إنها بدات تحقيقا فى واقعة وفاة طفل فى غرب الأقصر متأثرا بتعذيبه من قبل والده وأعمامه.

وقالت حماية الطفل، في بيان على صفحتها على "فيس بوك"، إن المعلومات الأولية تؤكد أن الطفل توفي بسبب الضرب المبرح لمدة يوم كامل.

وكان طفل يبلغ من العمر 12 سنة، لقي مصرعه نتيجة تعرضه للضرب من قبل والده وأعمامه بقرية المحاميد بحري التابعة لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر.

كان اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد بمصرع طفل بعد تعرضه للضرب المبرح على يد والده بمنطقة المحاميد بحري.

وأكدت التحريات الأولية، أن والد الطفل بمعاونة أشقاءه قاموا بضرب ومعاقبة ابنه البالغ من العمر 12 سنة، وذلك عقب علم الأب بسرقة نجله لمبلغ مالي من المنزل، ما دفعه لتقييده وضربه فوق سطح المنزل، وتركه يوم بالكامل دون طعام أو شراب ما أدى إلى وفاته.

وألقي القبض على المجني عليه، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي حين انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن.