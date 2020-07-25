رئيس حزب التجمع: سأناضل قانونيا ودستوريا في انتخابات النواب

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن الحزب دفع بثلاثة مرشحين له ضمن القائمة الموحدة للأحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد سلسلة الاجتماعات التى تمت بين عدد من الأحزاب السياسية مع حزب مستقبل وطن للوصول لتحالف انتخابي توافقي.

وقال خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الحزب كان جاهزًا بـ30 مرشحًا، مضيفًا: "حينما عرض علينا 3 مقاعد وافقت في دقيقة واحدة، ولو طلبوا مني ثلاثين اسمًا لتقدمت بهم فورًا".

وأكد عبدالعال، أن الحزب سيناضل قانونيًا ودستوريًا في انتخابات النواب المقبلة.