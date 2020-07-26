البابا يعلق على الأبراج: لا أثق في صفاتها.. وأخذت من والدي حب التنظيم

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن بعض الصفات التي يتمتع بها، فذكر أنه لا يثق في الصفات الموجودة بالأبراج، ولكنه يرى نفسه شخصية منظمة، ويُحب النظام بدرجة كبيرة حيث تربى على ذلك، كما أن والده كان يُحب النظام بدرجة كبيرة، "من وأنا عمري 9 سنوات والدي علمني أقعد أذاكر أحط الكتاب مكانه فيه ومكان المسطرة فين، ومكان الكتاب المقدس فين".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أنه دائما ما يحاول تنظيم الأمور بعيدًا عن الهوى الشخصي داخل الكنيسة، فالكنيسة المصرية القبطية مؤسسة كبيرة ويجب أن تكون الأمور بها بدرجة كبيرة من النظام، مستشهدًا على ذلك بلجنة البر لخدمة الفقراء، فكانت تقوم بتوزيع الخدمات على الفقراء والمساهمة في زواج الفتيات وتم تنظيم عملها بدرجة كبيرة.

وأكد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه تم تخصيص أحد الآباء الأساقفة في القاهرة والإسكندرية للمراقبة على تلك اللجنة: "عملنا لها ربط بخدمات الأسقفية بشكل عام، والعمل بقى ماشي ومنتظم للغاية"، موضحًا أن بعض المغيبين ادعوا زورًا أن البابا قام بإلغاء اللجنة وأن البابا لا يُحب الفقراء، "طب أنا هنشر بقى إحصائية بما قدمته اللجنة خلال الـ6 شهور في أزمة كورونا".