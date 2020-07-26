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محمود مسلم

كوريا الشمالية تعلن أول حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل أراضيها

كتب:

وكالات
01:14 ص | الأحد 26 يوليو 2020
زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، مساء السبت، رصد أول حالة لشخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد شهور طويلة من إصرار مسؤوليها على خلو البلاد من العدوى.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية، بأن الحالة المشتبه بها تعود إلى شخص عاد إلى البلاد في الـ19 من شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لـ"رويترز"، فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عقد اجتماعا طارئا لحزب العمال الحاكم في البلاد يوم السبت لمناقشة "حدث طارئ (وقع) في مدينة كيسونج".

 

 

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