محكمة النقض تنتظر رئيسا جديدا بعد انتهاء ولاية "عصر"

تنتظر محكمة النقض تعيين رئيس جديد لها خلال الأيام القادمة خلفا للمستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة الحالي الذي تنتهي ولايته في الأسبوع الأول من أغسطس ببلوغه سن التقاعد.

ويأتي الرئيس الجديد للمحكمة من بين سبعة من أقدم قضاتها أرسل مجلس القضاء الأعلى أسماءهم لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم رئيسا لمحكمة النقض وفق القانون.

ويكون رئيس محكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى الذي يضم في عضويته نائبي رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والنائب العام.وتعد محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر وأحكامها نهائية باتة لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

وعقدت المحكمة جمعيتها العمومية العادية خلال الأسابيع الماضية والتي قبلت فيها انضمام عدد من مستشاري الاستئناف والنيابة العامة للعمل بها بعد التصويت على ذلك كما جرى توزيع عمل دوائر المحكمة للعام القضائي الجديد.

يذكر أن محكمة النقض قررت في وقت سابق استمرار العمل خلال أشهر الصيف لنظر الطعون المقدمة لها على الأحكام الجنائية وذلك لتعويض الفترة التي توقفت فيها عن العمل في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.