الديهي: هناك محاولة من أديس أبابا لتمييع مفاوضات السد الإثيوبي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الخارجية الإثيوبية أكدت أنها ترغب في الوصول لاتفاق غير ملزم حول السد الإثيوبي يمكن الرجوع له، وهناك محاولة من الجانب الإثيوبي للتنصل من أي اتفاق ملزم، وهناك محاولة إثيوبية لتمييع مفاوضات السد، وأن يكون الاتفاق رخوا دون أي قرارات ملزمة، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أنه لن يكون هناك اتفاق غير ملزم وفقًا لوجه النظر المصرية، حيث إن الجانب المصري عازم على وجود اتفاق ملزم لجميع الدول الموقعة عليه، وآلية لفض النزاعات ووجود مرجعية يمكن الرجوع لها حال الخلاف.

نشأت الديهي: المشاركة في الانتخابات حق للمواطن وواجب عليه

وعن الشأن الداخلي، أكد الإعلامي، أن وزيرة الهجرة دعت المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس، موضحًا أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو حق للمواطن وواجب عليه تجاه نفسه وبلده.

وتابع، مخاطبًا المصريين: "يخطئ من يظن أن الأمر محسوم، وأن صوته بلا قيمة، وتقاعس المواطن المستمر طوال السنوات الماضية هو الذي تسبب في تصدير هذه الصورة".