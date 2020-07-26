متحدث "الري" يكشف تفاصيل اجتماع الوزير بلجنة إيراد النيل وأهميته

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري بلجنة إيراد النيل، فذكر أن هناك لجنة دائمة لإيراد النيل، يرأسها وزير الموارد المائية والري معنية بمتابعة إيراد النيل وحجم الفيضان وآلية توظيف المياه المتاحة بشكل جيد، ومعرفة الموقف المائي وكيف نوفر الاحتياجات المائية والتعامل معها، وهذا يحتاج آليات كثيرة جدا من كل أجهزة الوزارة، من أجل تحقيق الاستخدامات المختلفة للمياه سواء الزراعي أو مياه الشرب، وهذا الاجتماع يتم بشكل دوري.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن لجنة إيراد النيل معنية في المقام الأول بتوفيق الأوضاع ما بين كمية المياه المتاحة لمصر، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، موضحًا أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وفي خلال الشهور الثلاثة أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، تأتي كميات كبيرة من المياه بسبب الفيضان ويتم تخزين كمية المياه خلف السد العالي ويتم استخدامها بشكل متوازي طبقًا لاحتياجاتنا على مدار العام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن لجنة إيراد السد تتنبأ بالفيضانات وترصد كمية الأمطار على منابع النيل التي تهطل، ومعدلاته، وهنا نجد مدى وجود جفاف ممتد أو سنوات شحيحة أو غيرها، "الحمد لله مناسيب المياه مطمئنة بالنسبة لنا، نقدر نتعامل معاها بشكل جيد، هي حتى الآن معدلات جيدة توفي احتياجاتنا المائية الفترة المقبلة في ظل الخطة الموضوعة، الأمطار حتى الآن فوق معدل المتوسط، ده شيء نحمد ربنا عليه وده شيء مبشر".