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وزير الري الأسبق: مصر والسودان حققا نصرا بالمفاوضات الأخيرة

كتب:

شريف سليمان
10:51 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
سد النهضة

سد النهضة

قال محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن مصر والسودان، حققا انتصارًا كبير خلال اجتماعات الاتحاد الأفريقي، حول مفاوضات السد الإثيوبي، حيث استجاب الاتحاد لمطالب القاهرة والخرطوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن المطالب تضمنت أن تكون المفاوضات مرتبطة بالسد وتوليد الكهرباء وقواعد الملء والتشغيل، بجانب بند لفض المنازعات وتطبيق القانون الدولي فيها، وهو ما تم الاتفاق عليه فى مكتب الاتحاد الإفريقي أمس، وهذا نصر كبير جدًا لمصر والسودان.

وأضاف: "لو احترمت إثيوبيا تعهداتها للاتحاد الأفريقي، فقد تنتهى جهود الاتحاد الأفريقي خلال أسبوعين، حول قواعد الملء والتشغيل وفض المنازعات، ولكن تصرفات إثيوبيا تكشف أنها غير مستعدة لمثل هذه المفاوضات، وتصريحاتها مازالت عدائية ومستفزة".

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