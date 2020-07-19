السبت.. القضاء يفصل في فرض الحراسة على "العلميين"

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين نظرت اليوم ثاني جلسات الاستئناف على حكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.

وأضاف أبو عميرة لـ"الوطن"، أن القضاء الإداري كان قد حكم في الإشكال المقام من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، ضد حكم الحراسة القضائية بعدم الاختصاص.

وتابع قائلا: "وبذلك يكون يوليو شهر الفصل في جميع القضايا حيث إن قضية الاعتداء على العلميين المتهم فيها المليجي وآخرين محجوزة للحكم أيضا بجلسة 28 يوليو الجاري".

يذكر أن خلافا قد نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على حكم فرض الحراسة بتاريخ اليوم 19 يوليو الجاري بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين التي حجزتها للحكم السبت المقبل.