نقيب العلميين: حكم البطلان يتعلق بانتخابات ديسمبر وأجريناها مرتين بعده

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي أعلن فيها فوزه بالتزكية، تتعلق بالانتخابات التي أجريت في ديسمبر من العام الماضي، موضحا أنه تم إجراء انتخابات مرتين بعدها لم يتم الطعن عليها.

وقال المليجي في تصريح خاص لـ"الوطن": "الحكم الصادر يتعلق بانتخابات 31 ديسمبر 2019، وبعدما طعن على تلك الانتخابات تجاوزناها لأن الطعن عليها بسبب إجرائها كانتخابات مبكرة وأجرينا انتخابات في الموعد القانوني يوم 1 فبراير 2020 وهذه الانتخابات الأساسية القانونية التي تمضي عليها النقابة الآن ولا يوجد عليها أي طعون".

وتابع: "ثم بعد صدور حكم فرض الحراسة على النقابة في 24 أبريل الماضي أجرينا انتخابات لأن الحكم علق نفسه على إجراء انتخابات ووجود مجلس جديد، فأجرينا انتخابات جديدة تنفيذا لحكم الحراسة فأبطلنا الحكم، ولكي نكون نفذنا قرار المحكمة وستنظر جلسة محكمة الأمور المستعجلة بعابدين التي ستنظر الاستئناف على حكم فرض الحراسة يوم الأحد المقبل 19 يوليو، ونناشد كل الجهات أن تقف معنا لأننا لا نريد الحراسة على النقابات".