كورونا يلغي احتفالات شواطئ كوباكابانا برأس السنة

ألغت سلطات مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الاحتفالات السنوية التي تعقدها المدينة ليلة رأس السنة الجديدة في ظل استمرار زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم، عن مكتب سياحة ريو قوله إنّ الاحتفالات التي تقام على شاطئ كوباكابانا، لا يمكن عقدها في ظل سيناريو الجائحة دون وجود لقاح.

وكانت مدينة "ساو باولو" البرازيلية أجلت احتفالات كرنفال فبراير 2021 إلى موعد لاحق بسبب كورونا المستجد، كما تنظر مدينة ريو في إلغاء الكرنفال الذي يقام في فبراير أيضا.

ولدى "ريو دي جانيرو" ثاني أعلى عدد وفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد بعد مدينة ساو باولو، إذ يبلغ معدل الوفيات فيها 733 لكل مليون شخص والذي يعد أعلى بكثير من المتوسط الوطني البالغ 406 لكل مليون.

البرازيل تسجل 51147 إصابة جديدة بالوباء

وكانت وزارة الصحة البرازيلية، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 51147 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2.39 مليون حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنّ السلطات سجلت أيضا 1211 وفاة جديدة بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 86449 حالة.

بولسونارو: نتيجة فحص الوباء جاءت سلبية

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس السبت، إنّ نتيجة فحص الوباء الذي أجري له جاءت سلبية، بعد أسابيع من بقائه رهن العزل الصحي في مقر إقامته إثر إصابته بالفيروس، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وظهر بولسونارو، في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعه علبة من عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، الذي ينسب إليه الفضل في تعافيه من المرض رغم عدم وجود دليل علمي عن فاعليته.

وقال بولسونارو في نص مرفق مع الصورة إنّ نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية، ولم يحدد الرئيس البرازيلي موعد اجراء الفحص ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وأجريت لبولسونارو عدة فحوص هذا الشهر، وجاءت نتائجها إيجابية 3 مرات، بينها تشخيص مبدئي في السابع من يوليو، أثبت إصابته بكورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين يخضع لعزل صحي جزئي في المقر الرئاسي، ويقوم بمهامه الرسمية عبر مؤتمرات الفيديو، لكنه كان يخرج من مقر الإقامة بين الحين والآخر.