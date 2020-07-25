البرازيل تؤجل احتفالات كرنفال "ساو باولو" السنوي بسبب كورونا

أعلن عمدة مدينة "ساو باولو" البرازيلية برونو كوفاس، اليوم، إلغاء احتفالات كرنفال فبراير 2021 بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال كوفاس، إن الاحتفالات، التي تستمر لأربعة أيام، قد تعقد في الفترة بين شهري مايو ويونيو من العام القادم، وسيجري الاتفاق على الموعد الجديد لإقامة الاحتفالات من قبل مدارس السامبا التي تشارك في الاستعراض، وفقا لما ذكرته إذاعة "صوت ألمانيا "دويتشه فيله" الألمانية.

وشهدت الاحتفالات التي أقيمت هذا العام حضور أكثر من 15 مليون شخص، يحتفلون في شوارع "ساو باولو"، أكثر مدن البرازيل اكتظاظا بالسكان.

ولا يزال منظمو استعراض "ريو دي جانيرو" السنوي الشهير يتجادلون بشأن تأجيل الفعالية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 55 ألفًا و891 إصابة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و343 ألفًا و366 شخصًا.

وقالت الصحة البرازيلية، إنه جرى تسجيل 1156 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ الإجمالي 85 ألفًا و238 شخصًا.

وسجلت البرازيل خلال الأيام السبعة الماضية فقط حوالي 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.