التضامن: 2.158 مليار جنيه إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة حتى مساء السبت

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، الصرف لفئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، وذلك وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة في شهر يونيو ويستمر يومي الأحد والاثنين 26 و27 يوليو، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الهيئة لصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك للتيسير على أصحاب المعاشات.

وتلقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة صرف المعاشات منذ بداية الصرف الذي بدأ يوم الخميس 23 يوليو، وحتى مساء أمس السبت، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 1.766 مليون حركة صرف بقيمة 2.158 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي، حيث بلغ عددها 1.365 مليون حركة بقيمة إجمالية 1.786 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي ما تم صرفه من منافذ الهيئة 115 ألف حركة بقيمة إجمالية 1.365 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد 286 ألف حركة، بقيمة إجمالية 263 مليون جنيه، بالإضافة إلى المعاشات المحولة على البنوك والتي تبلغ 1.732 مليون حالة بقيمة إجمالية 5.271 مليار جنيه.

وأكد عوض، أنه تم الإعلان عن خطة بدء صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه، بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي؛ وتم استكمال الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأوضح أن من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وشدد عوض، على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.