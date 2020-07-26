طعن أمام "الإدارية العليا" لعزل المستشار القانوني لمرسي من مجلس الدولة

تقدم محمد حامد سالم المحامي، بطعن اليوم الأحد، أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل الرقم 54462 لسنة 66 شق عاجل.

اختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.

طالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الاجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدّار قرار بعزله من مجلس الدولة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء المصلحة.

كان المحامي أرسل إنذارًا مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.