التفاصيل الكاملة لوديعة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي لعملائه وديعة رد الجميل كأحد الخدمات الاستثمارية التي يوفرها البنك، في إطار اهتمام البنك بكافة فئات المجتمع العمرية وخصوصا كبار السن من العملاء.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لوديعة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لما أعلنه البنك استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط اصدار وديعة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي

يصدر بنك ناصر الاجتماعي وديعة رد الجميل وفقا للشروط الآتية :

ـ مدة الوديعة سنة تبدأ من تاريخ الإيداع.

ـ السن 65 سنة فأكثر.

ـ قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه هو مضاعفتها حتى مليون جنيه.

ـ في حالة رغبة العميل في الحصول على العائد سنويا تكون الفائدة بنسبة 15.5% .

ـ في حالة رغبة العميل في الحصول على العائد شهريا تكون نسبة العائد 15% .

أنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلى 2.5 مليار جنيه، وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة في 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك انتشاره حتى وصل عدد فروعه إلى 94 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتطلع البنك لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع.