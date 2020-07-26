شرطة سياتل تعتقل 25 شخصا جراء أعمال شغب.. وإصابة 3 ضباط

اعتقلت شرطة سياتل الأمريكية، ما لا يقل عن 25 شخصًا جراء وقوع أعمال شغب وتخريب للمباني وإشعال للحرائق خلال مظاهرات في المدينة احتجاجًا على قتل الشرطة للمواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

وأشارت الشرطة، إلى أنَّ بعض المتظاهرين حطموا أيضًا نوافذ المركبات والشركات، إضافة إلى إلقاء متفجرات أو إطلاق النار على ضباط ، كما أُصيب 3 ضباط خلال أعمال الشغب والاحتجاجات من بينهم ضابط في المستشفى أصيب بجروح في ساقه.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن نحو 2000 شخص تجمعوا للتظاهر تضامنًا مع الاحتجاجات المستمرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لمقتل جورج فلويد في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الخميس الماضي، أنَّها سترسل فريقًا من دوريات الحدود لمدينة سياتل في ظل الاحتجاجات المستمرة، وهو فريق مشابه للذي تمّ نشره في بورتلاند لحماية الممتلكات الفيدرالية التي تضررت بسبب المتظاهرين.

وذكرت التقارير الإعلامية، أنَّه بعد أن بدأت المسيرات الاحتجاجية في سياتل اشتعلت النيران في 5 مقطورات في موقع بناء لمركز احتجاز الأحداث، وحاول المتظاهرون تعطيل الكاميرات الأمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه إدارة ترامب وجود إنفاذ القانون الفيدرالي في المدن الديمقراطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ أعلن ترامب الأربعاء الماضي، إرسال عملاء اتحاديين إلى شيكاجو وألباكركي.