الشرطة الأمريكية تفض اعتصامات سياتل بالقوة.. وترامب يتوعد المخرِّبين

استخدمت شرطة ولاية سياتل الأمريكية، القوة مساء أمس الأول، لإخلاء منطقة إدارة ذاتية أقامها متظاهرون قبل 3 أسابيع للاعتصام فيها، احتجاجا على انتهاكات الشرطة الأمريكية.

وأصدرت رئيسة البلدية، جينى داركن، أمرا لسلطات المدينة، وعلى رأسها الشرطة، لإخلاء مساحة كان يعتصم فيها المحتجون، وبإزالة العوائق من أمام حركة السير.

وقالت داركن إنّ مدينة سياتل "كانت إلى الآن تسهّل ضمن المعقول ممارسة حق حرية التعبير وحق التظاهر اللذين يكفلهما الدستور"، مشيرة إلى أنّ هذين الحقين لا يقتضيان تغاضي المدينة عن احتلال ممتلكاتها إلى ما لا نهاية، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه وقَّع أمرا تنفيذيا لحماية النصب التذكارية والتماثيل التاريخية، وتوعَّد المخرِّبين بالسجن لفترات طويلة.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنّه "وقَّع على أمر تنفيذ قوي للغاية يحمي الآثار والتذكارات والتماثيل الأمريكية، ومكافحة العنف الإجرامي الأخير".

وأضاف أنّ "السجن لفترات طويلة سيكون عقابهم بسبب هذه الأفعال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم"، بعد موجة من حملات التشويه والتخريب للتماثيل في الولايات الأمريكية، نفَّذها متظاهرون ضد العنصرية بزعم أنّها تمثل رموزا للفترات الاستعمارية وانتهاكات بحق ذوي البشرة السمراء، كان أبرزها تمثال كريستوفر كولومبس.

وأُصيب 4 أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار على طريق سريع في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وأعلنت الشرطة عبر تويتر، أنّها تساعد فيما يتعلق بإطلاق النار.

وفي سياق آخر، حذّر ترامب، من فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة، وقال إنّه سيؤدي إلى انهيار البورصة.

وأضاف لقناة فوكس بيزنس: "ستنهار الأسواق المالية بسبب مقترح بايدن برفع معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات".