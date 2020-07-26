القصبي: جميعنا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن كل ما يجب أن يعلمه العالم أجمع أن البرلمان المصري رئيسا ونوابا أغلبية ومعارضة يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، وذلك على خلفية تفويضه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال "القصبي" إن الرئيس طالب العالم مرارا وتكرارا بوجوب سرعة التدخل لحل الأزمة الليبية سياسيا ودبلوماسيا.

ولفت إلى أن جميع النواب على قلب رجل واحد قد طالبوا من الرئيس السيسي الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود المصرية، كما أن نواب الشعب أغلبية ومعارضة أكدوا أن الشعب المصري يؤيدون الشعب الليبي الشقيق في وجوب عدم تدخل أي قوى أجنبية غير شرعية في شؤونهم رافضين هدم الدولة الليبية ومؤسساتها وتقسيمها ونهب حقوق شعبها.