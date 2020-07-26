صور.. ضبط نصف طن لحوم حمير داخل منزل أحد الجزارين بسوهاج

تمكنت حملة قادها حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أخميم بسوهاج، بتأمين من قوات الشرطة، وبمشاركة من إدارة الطب البيطري، وإدارة المجازر، من ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل جزار بقرية الحواويش.

وذكر بيان صادر للوحدة المحلية لمدينة أخميم أنه تنفيذا توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير، رئيس المدينة، للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري بمشاركة أشرف علي، رئيس قرية الحواويش، والدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر، والدكتور طارق لطفي، مدير الإدارة البيطرية بأخميم وبالاشتراك مع مركز شرطة أخميم بقيادة الرائد أحمد حسام، معاون مباحث مركز شرطة أخميم.

وأوضح البيان انه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش وتم اتخاذ كآفة الاجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.

وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم قبل عرضها بالأسواق.