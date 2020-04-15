رئيس حي المعصرة عن غلق 3 محلات تبيع لحوم حمير: "الناس بتأكل فيها من 20 سنة"

كشف اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، تفاصيل تحرير محاضر رسمية، لمحلات جزارة تبيع لحم الخيول والحمير، وذلك عقب تحرير ثلاث محاضر رسمية بقسم الشرطة المعصرة، لبعض محال الجزارة، التي ثبت أنها تبيع خيول وحمير، موضحًا أن هناك حملات باستمرار، تتم على المحلات بالحي، بلجنة مشكلة من حماية المستهلك، وإدارة الطب البيطري وإدارة البيئة.

وأضاف "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن الثلاث محلات التي جرى إغلاقها مشهورة للغاية، "لما نزلنا نطبق القرار ونغلق تلك المحلات على أرض الواقع، الناس قالت لنا أحنا بقالنا 20 سنة بناكل فيها"، مؤكدًا أن قرار إغلاق تلك المحلات، حقق رضا مجتمعي بين المواطنين.

وتابع: " المواطن شعر أن فيه أجهزة دولة خائفة عليه، ولما نفذنا القانون على المخالف الناس قعدت تهتف تحيا مصر"، مشددًا أن هناك تضافرا بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية من أجل حماية المواطنين، من الفاسدين وضعاف النفوس، متابعًا: "سنستخدم الردع تجاه الفاسدين، وتحقيق العدالة اليوم أحدث حالة من الفرحة الكبيرة للمواطنين ممن شاهدوا الواقعة".