"العربية للتصنيع" تفتح باب الالتحاق بمدرستيها بمجموع 240 للإعدادية

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، فتح باب التقدم للالتحاق بمدرستي الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات (بنين) طبقا للقرارين الوزاريين رقم 161، 162 بتاريخ 1 / 8/ 2019، للحاصلين على شهادة الإعدادية العامة عام 2020.

وتضم مدرستا "العربية للتصنيع" فصلين دراسيين لتخصص الإلكترونيات الصناعية بمدرسة مصر الجديدة - الكيلو 17 طريق القاهرة السويس، وفصلين دراسيين لتخصص الميكانيكا التطبيقية بمدرسة حلوان - امتداد شارع منصور طريق ورش العمرة.

مزايا الدراسة

يُمنح الخريج شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادة خبرة من الهيئة العربية للتصنيع.

الدراسة لمدة 6 أيام أسبوعيا، (يومان للدراسة النظري / 4 أيام للدراسة والتطبيقات العملية جميعها داخل مواقع العمل بمصانع الهيئة العربية للتصنيع).

التدريب من خلال خبراء فنيين متخصصين من داخل مصانع الهيئة.

التدريب على أحدث الاجهزة والمعدات والأدوات المواكبة للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

كثافة الفصول في الحصص النظرية لا تتجاوز (20) طالبا للفصل.

إكساب الطلاب المهارات والجدارات اللازمة وفق متطلبات سوق العمل.

شروط التقدم:

أن يكون المتقدم حاصلا على الإعدادية العامة دور مايو عام 2020 من محافظة القاهرة، وبمجموع لا يقل عن (240) درجة.

أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة التابعين للإدارات التعليمية (النزهة التعليمية/ مصر الجديدة/ الزيتون/ مدينة نصر/ حلوان).

ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2020 عن 17 عاما.

حسن السير والسلوك.

طريقة التقديم للالتحاق بمدرستي الهيئة العربية للتصنيع

مستندات التقديم

(صورة استمارة نجاح الشهادة الاعدادية أو بيان نجاح/ صورة شهادة ميلاد ممكنة/ صورة بطاقة ولي الأمر/ البطاقة الصحية معتمدة من المدرسة الاعدادية المقيد بها ومذكور بها ان الطالب خالي من الأمراض المزمنة/ 2 صورة شخصية).

تحضير ملف بصيغة PDF وإرسال صور إلكترونية من مستندات التقديم المطلوبة على الموقع الإلكتروني (school.aoi.org.eg)، في الفترة من 22/7/2020 إلى 8/8/2020.

سيتم عقد اختبارات المقابلة شخصية للمستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة في الفترة من 23/8/2020 حتى 3/9/2020، وسيتم تعريف كل متقدم بتوقيت ومكان الاختبارات برسالة SMS

لا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد بعاليه.

يتم تقديم أصول المستندات بالمدرسة للطلبة المقبولين خلال ثلاثة أيام من القبول حتى لا يسقط حق الطالب.