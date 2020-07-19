"التراس" يمنح وزير الإنتاج الحربي درع "العربية للتصنيع": نتمنى نجاحك

تقدم الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالتهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وأعرب التراس، عن أخلص تمنياته للمهندس أحمد محمد مرسي، بالنجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد، متمنيا التقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي.

ومنح التراس، وزير الإنتاج الحربي الجديد، درع "العربية للتصنيع"، خلال استقباله اليوم بحضور كبار قيادات الهيئة.

يذكر أنّ الوزير الجديد كان يتولى مسؤولية منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، قبل أن يقع عليه الاختيار وزيرا للإنتاج الحربي.