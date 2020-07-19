العربية للتصنيع.. أولى لقاءات وزير الإنتاج الحربي بعد حلف اليمين

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم كوزير للإنتاج الحربي، خلفا للفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفى منذ أيام.

كان في استقبال الوزير الجديد، رؤساء القطاعات وكبار مسؤولي "العربية للتصنيع"، والذين تقدموا بالتهنئة له، لا سيما وأنه كان يشغل موقع مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، قبل اختيار القيادة السياسية له وزيرا للإنتاج الحربي.

وأكد "التراس"، والوزير الجديد خلال الاجتماع على حرص الجانبين على استمرار التعاون المشترك والبناء بين "الإنتاج الحربي" و"العربية للتصنيع" في الفترة المقبلة.

كما وجه رئيس "العربية للتصنيع" الشكر للوزير الجديد على الفترة التي قضاها مديرا عاما لـ"العربية للتصنيع"، مؤكداً أنه أدى مهامه بشكل متميز للغاية، وهو قيادة متميزة.

ومن المُقرر أن تصدر "العربية للتصنيع" بيانا بشأن اللقاء بعد قليل.