"صناعة الملابس": 1000 جنيه خصم لكل أسرة لديها بطاقة تموين مكونة من 5 أفراد

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن كل السلع والمنتجات الخاصة بالملابس الجاهزة متوفرة بكمية كبيرة في السوق، وكلها موديلات حديثة خاصة بهذا الموسم الصيفي، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبيا على بداية الموسم وبناء عليه لم يتم طرح معظم المنتجات في المواسم الماضية شم النسيم وعيد الفطر وتم طرح جزء بسيط وكانت حالة الركود مؤثرة بشكل سلبي.

وأكد عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الموديلات المتاحة اليوم جديدة، مشيرا إلى أن المصانع والمحلات تضررت بشكل كبير في ظروف جائحة كورونا ولكن الدولة اليوم تقوم بعمل مبادرة لشراء المنتج المحلي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، والصناع والتجار، وذلك لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وتابع، أن الصناعة المصرية قادرة على تحمل المصاعب وتبعات هذه الجائحة، وطمأن المستهلكين بأن كل المنتجات الموجودة عليها خصومات حقيقية سواء داخل المبادرة "ميغلاش عليك"، أو من خلال الأوكازيون التي تشارك فيه مجموعة كبيرة من الشركات، مؤكدا على أن المواطن سيحصل على خصم 20% على أي سلع يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن كل أسرة لديها بطاقة تموين مكونة من 5 أفراد لها 1000 جنيه خصم بحد أقصي.