للمصريين بالخارج.. تعرف على ضوابط إصدار بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

أوضح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، ضوابط إصدار بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي الضوابط والمستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج إلكترونيا، وفقا لما أعلنه قطاع الأحوال المدنية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط إصدار بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج

يلزم موافاة الأوراق الآتية عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة بالخارج على أن تكون أصولها مع المواطن وقت التصوير أو تعتمد صور طبق الأصل من القنصلية على مسئوليتها وهي كما يلي:

إثبات الشخصية

ـ من خلال جواز السفر المصري الساري المفعول.

ـ رخصة قيادة مصرية سارية.

ـ ضمان القريب حتى الدرجة الثالثة لإثبات شخصيته.

إثبات المهنة

تثبت المهنة للعاملين بالخارج مقرونة بكلمة بالخارج باعتماد القنصلية المصرية بالدولة التي يعمل بها.

إثبات محل الإقامة

تثبت للمقيمين بالخارج باعتماد القنصلية المصرية.

تثبت محل الإقامة داخل جمهورية مصر العربية بموجب أحد البدائل الآتية: جواز السفر المصري الساري المفعول، رخصة القيادة المصرية السارية، إقرار من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإقامته معه في محل الإقامة الثابت ببطاقة أو جواز السفر المصري الساري الخاص بالقريب.

إثبات الحالة الاجتماعية

تثبت الحالة الاجتماعية متزوج أو مطلق بموجب أحد البدائل الآتية:

- مستندات مصرية: قسيمة أو بيان زواج / طلاق.

- حكم قضائي بإثبات الزواج / الطلاق.

- مستندات أجنبية : قسيمة زواج / طلاق معتمدة من القنصلية المصرية.

تثبت الحالة الاجتماعية (أرمل – أرملة) بموجب أحد البدائل الآتية:

ـ مستندات مصرية: شهادة وفاة مصرية.

- مستندات أجنبية: شهادة وفاة معتمدة من القنصلية المصرية (الزوج / الزوجة).