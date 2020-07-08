خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من مكتب البريد

شهدت السنوات الأخيرة عملية تطوير هائلة في فروع مكاتب البريد، حتى أصبح يمكن للمواطن استخدامها لاستخراج أوراق رسمية، ومنها شهادة الميلاد الإلكترونية، واستخراج بطاقة رقم قومي، وشهادة قيد عائلي وزواج.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التى تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية استخراج بطاقة رقم قومي.

شروط استخراج بطاقة رقم قومي من مكاتب البريد

إذا كنت ترغب في استخراج بطاقة رقم قومي من مكتب البريد، فيجب أن تنتبه إلى الآتي:

مسئولة فقط عن إصدار بدل تالف أو بدل فاقد.

يمكن استخراج البطاقة للشخص أو من يحمل توكيل خاص لاستلام بطاقة الرقم القومي.

كيف يمكن استخراج بطاقة رقم قومي من مكتب بريد؟

يمكن استخراج بطاقة البدل فاقد أو تالف من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى أحد فروع مكاتب البريد المميكنة في أوقات العمل الرسمية من 8 ص – 3 م، وشراء استمارة بطاقة.

ثم يستوفي المتقدم جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة شديدة، مع استيفاء الأوراق المطلوبة.

يقدم الشخص الأوراق إلى مكتب البريد، مع دفع الرسوم المقررة، ويحصل على إيصال استلام، ويترك رقم هاتفه المحمول للتواصل.

خلال أسبوعين يتلقى الشخص رسالة نصية، إما بموعد استلام بطاقة الرقم القومي، أو برفض السجل المدني استيفاء الأوراق.