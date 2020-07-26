خالد عبدالعزيز: سيظل 26 يوليو علامة في تاريخ مصر الحديث

نشر خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن العلامات الفارقة في تاريخ مصر الحديث.

وكتب عبدالعزيز: "سيظل تاريخ 26 يوليو علامة من علامات تاريخ مصر الحديث تغيرت فيه على مدار عقود النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من مغادرة آخر ملك حكم مصر لتأميم أعظم مشروع اقتصادي أنجزه المصريون للتفويض الشعبي للدفاع عن الهوية المصرية التي كان من الممكن أن تذوب.. تحيا مصر".