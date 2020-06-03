رؤوف عبدالعزيز: "لم نستقر على بطل لمسلسل خالد بن الوليد"

أعرب المخرج رؤوف عبدالعزيز، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار، الذي شارك به كمخرج وحدة ثانية، مشيرا إلى أن المسلسسل أعلى من الروح الوطنية لدى الشباب والأطفال.

أما عن مسلسل "خالد بن الوليد"، قال رؤوف، إن المسلسل من المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، وعن الممثل الذي يقوم بدور البطولة، خاصة أن هناك عدد من الأخبار المنتشرة عن ترشيح ياسر جلال، مؤكدا أن الأخبار المنتشرة كلها تكهنات، ولم يتم الاستقرار على بطل للمسلسل حتى الآن.

جدير بالذكر، أن المسلسل كان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني الماضي بعمرو يوسف، لكنه تم تأجيله واعتذر عمرو يوسف عن البطولة.