صهيب يحشد جاليات مصر في بريطانيا للتصويت بـ"الشيوخ" عبر فيس بوك

منذ استقراره في العاصمة البريطانية لندن قبل نحو 10 سنوات، أصبح شديد الحرص على دعم مصر وصورتها أمام العالم، لا يترك مناسبة وطنية أو زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلا واستغلها لصالح بلاده، يتولى الترويج الأمثل للسياحة والاقتصاد والاستثمار تارة ويدعم المرشحين في انتخابات البرلمان تارة أخرى، حتى إذا أعلنت الحكومة المصرية عودة مجلس الشيوخ، سخّر طاقته للترويج والتوعية بأهمية الحدث.

بجهود ذاتية خالصة ورغم ظروف عمله، يستغل صهيب عمرو، أحد أبناء الجالية المصرية في لندن، أوقات فراغه القليلة تلك الأيام للترويج لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، إذ يعكف على نشر معلومات تفصيلية عن المرشحين كافة، مع ذكر البرامج الخاصة بكل مرشح منهم وحسب قوله، ويستغل صفحته الشخصية على فيس بوك في الترويج للحدث بين معارفه والمئات من أصدقائه من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا.

صهيب: أسعى لتشجيع الجميع للتصويت بشكل فردي من خلال صفحتي على فيس بوك

التصويت من خلال البريد، إجراء جديد أعلنته الحكومة المصرية قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، استغله صهيب في تشجيع الجاليات على المشاركة في العملية الانتخابية، وحسب روايته لـ"الوطن"، فتلك الخطوة ستساعد الكثير على التصويت بسهولة خاصة في ظل أزمة كورونا والخوف من التزاحم، والتسهيل على سكان الأماكن البعيدة عن العاصمة الذين كانوا يضطرون للسفر للتصويت في مقر السفارة.

السيرة الذاتية للمرشحين ومميزات البرامج الانتخابية الخاصة بهم، بادر الشاب الثلاثيني بنشرها مرفقة بخطوات التصويت الموضحة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام، على صفحته، مع توعيتهم بأهمية المشاركة لاختيار أعضاء المجلس وفقًا للكفاءة، إذ يرى دائما فيما يفعله واجب وطني عليه تجاه بلده الأم.