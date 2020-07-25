خالد أبو بكر: الناس مهتمة بمحطة مترو عدلي منصور أكثر من مجلس الشيوخ

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن المصريين لا تشغل بالهم انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "من الواضح أن الناس مهتمة بافتتاح محطة مترو عدلي منصور، أكثر من مجلس الشيوخ، فهم أصبحوا يحبون مشهد التنمية".

وتابع بأن هذا الأمر يرجع إلى اطمئنان الناس بخصوص الأوضاع في مصر، مشددًا على أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا بجهود حزب مستقبل وطن في هذا الصدد، بعدما دعا إلى حوار سياسي، وتلقى إشادة جميع من شارك فيه.