إجراءات مشددة في بنك ناصر لمنع تزاحم أصحاب المعاشات

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنّه في ضوء إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد، بدأ الصرف الخميس الماضي من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة فوري، من خلال فروع البنك.

وأوضح أنّ بنك ناصر جهز إجراءات شأنها تيسير عملية صرف المعاشات دون معاناة، وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات.

وأكد عشماوي أنّ البنك يتيح أكثر من جهة لصرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، إضافة لماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، واشتراك البنك في خدمة شركة بنوك مصر لعملاء "بنك ناصر" والمعروفة اختصارا بـ(123) والتي تمكنهم من صرف مرتباتهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، بعد أن كانت عمليات الصرف مقتصرة على فروع بنك ناصر فقط، مع التأكيد على عدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء.

وأشار إلى إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 من منافذ شركة فوري، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، وضمان عدم التكدس داخل الفروع، لافتا إلى أنّه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.