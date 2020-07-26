حنان مطاوع تصور 17 ساعة متواصل من حكاية "أمل حياتي"

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير حكاية "أمل حياتى"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي بدأ تصويره الأيام الماضية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "مطاوع " صورة من كواليس المسلسل، وعلقت عليها قائلة، "17 ساعة تصوير يارب إكرمنا، أمل حياتي".

مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.