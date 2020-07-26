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رفعوا آثار شاحنة شيكولاتة انقلبت بالطريق: أبناء وادي "كركر" جدعان

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عبد الله مشالي
04:07 م | الأحد 26 يوليو 2020
رفعوا آثار شاحنة شيكولاتة انقلبت بالطريق: أبناء وادي "كركر" جدعان

أسهم العشرات من أبناء النوبة بوادي كركر جنوب مدينة أسوان، مساء أمس، في رفع آثار شاحنة كبيرة محملة بالشيكولاتة انقبلت في طريقها إلى السودان بوادي "كركر" بالطريق الجنوبي "أسوان - أبو سمبل".

وقال أحمد عبد الحميد من القيادات النوبية بأسوان"، "لقد ضرب أبناء النوبة مثلا حقيقياً في مساعدة الغير، بمجرد انقلاب السيارة بادر أبناء  النوبة بوادي كركر بسرعة في إنقاذ السائق والاتصال بالإسعاف".

وأكمل: "كما ساعدوا في رفع آثار الشاحنة، ولم يعودوا لمنازلهم إلا بعد التأكد من فتح الطريق وتسليم شاحنة الشيكولاتة لأصحابها من الشركة المسؤولة".

 

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