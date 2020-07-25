توزيع 17 ألف كرتونة و1500 كيلو من اللحوم في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توزيع 17 ألف كرتونة كعيدية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن جهود المحافظة المتواصلة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقدم عطية شكره لجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير على تعاونهم المستمر لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوي الدخل.

ومن المقرر أن تذبح جمعية الأورمان 30 عجلا، بجانب قيام مؤسسة مصر الخير بذبح 75 عجلا، و 25 رأسا من الصكوك، لتوزيع لحومها خلال أيام العيد بواسطة الجمعيات الخيرية بالمدن والقرى.

وفي السياق نفسه وجه محافظ أسوان مديرية الصحة بسد العجز في الأطباء داخل بعض الوحدات الصحية بعدد من القرى على مستوى المحافظة، لتوفير الخدمة الطبية وخاصة مع توافد المواطنين من محافظات أخرى لقضاء أجازة العيد مع ذويهم.