البرلمان الإيراني: الانتقام المؤلم لسليماني ورفاقه لم ينته بعد

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن "الانتقام المؤلم لمقتل سليماني ورفاقه لم ينته بعد".

وأوضح عبد اللهيان أن استهداف طهران لقاعدة "عين الأسد" في العراق مطلع العام (التي يتموضع فيها جنود أمريكان)، كان ردا على استهداف واشنطن للسيارة التي كان يقلها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشار عبد اللهيان إلى تصريحات المرشد الأعلى، علي خامنئي، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي زار طهران الثلاثاء الماضي، وقال: "إن المرشد يتحدث وبعد عدة أشهر من الاغتيال الجبان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما، فهذا يعني أن الانتقام القاسي لا يزال على الطريق، ولن يمر الاغتيال من دون رد".

وأضاف عبد اللهيان أن المرشد يدرك أن الكاظمي سيتوجه إلى واشنطن لذلك حرص على توجيه رسالة قوية إلى الشعب العراقي وشعوب المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن "قادة المنطقة يدركون أن المرشد لا يبالغ في حديثه، أو يتحدث بأمر يمكن أن يتراجع عنه".

وكان المرشد الإيراني علي خامئني أشار خلال استقباله الكاظمي إلى مقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد في بداية العام، وقال موجها كلامه للكاظمي: "لقد قتلوا (الأمريكان) ضيفكم في عقر داركم واعترفوا بذلك بوقاحة".

وأضاف أن إيران "لن تنسى أبدا هذا وستوجه بالتأكيد ضربة انتقامية للأمريكيين".